A ‘semis’ amb autoritat

El Barça es posa a la penúltima ronda de la Copa per setena temporada consecutiva i desena en les últimes onze || Un doblet de Denis Suárez, que suma tres gols en dos partits, un penal transformat per Messi que va forçar Neymar, i Luis Suárez i Arda van segellar la golejada

El Barcelona va desarborar la Reial Societat (5-2) en la segona part per classificar-se per setena vegada consecutiva per a una semifinal copera, una ronda en la qual ha estat present en deu de les últimes onze temporades. Amb dos gols de Denis Suárez, la gran actuació de Leo Messi i el caràcter resolutiu de la seua davantera en van tenir prou els de Luis Enrique per segellar el seu bitllet i avui coneixerà el rival per estar a la final entre l’Atlètic, Celta i Alabès. Un Barcelona molt seriós, que va preferir controlar el joc i assegurar la possessió