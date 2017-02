La Xallenge Duaigües triplica el nombre de desfibril·ladors

Per reforçar la seguretat del miler de participants que espera tenir

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Xallenge David Duaigües, prova emblemàtica de BTT que celebrarà la vuitena edició els dies 12 i 19 de març a Almatret i Seròs, respectivament, reforçarà aquest any la seua aposta per la seguretat dels participants. Des de fa uns tres anys, l’organització, que és a càrrec del Club Ciclista i Excursionista d’Almatret i del CC Seròs, va apostar per instal·lar diversos desfibril·ladors externs automàtics (DEA) al llarg del traçat, i aquest any es veuran triplicats gràcies a l’acord amb una empresa lleidatana del sector. “Fa tres anys vam apostar per aquest servei i ara l’hem volgut reforçar, perquè creiem