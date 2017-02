Bolca un camió a l'autovia A-2 a Castellnou de Seana

Actualitzada 15/02/2017 a les 10:10

© Bolca un camió a l'autovia A-2 a Castellnou de Seana Joan Gómez

Un camió va registrar una sortida de via i va acabar bolcant aquest dimarts a la tarda a l’autovia A-2 al seu pas per Castellnou de Seana. L’accident es va produir per causes desconegudes cap a les 16.45 hores a l’altura del quilòmetre 491 en direcció a Barcelona. El camioner va resultar contusionat però les seues lesions no eren greus.



El sinistre va obligar a tallar un dels carrils de circulació durant una hora, la qual cosa va provocar retencions.