Plusfresc negocia ser patrocinador de l’AEM

Principi d’acord entre els dos per impulsar el femení

L’empresa lleidatana Plusfresc és molt a prop de convertir-se en el nou patrocinador dels equips femenins de l’AEM. “Ens han trucat fent-nos saber el seu interès per patrocinar els nostres equips i, tot i que encara no està tancat, hi ha molt bona predisposició per les dos parts i l’acord podria tancar-se molt aviat perquè les posicions són molt properes”, explicava ahir Sergio González, president de l’AEM.L’èxit aconseguit per l’equip infantil femení del club, que va guanyar la Lliga de Segona divisió d’aquesta categoria en la qual la resta de rivals eren equips masculins, ha situat el futbol femení de