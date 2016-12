El Parc de Nadal de Tàrrega oferirà 50 propostes lúdiques

Amb tallers, atraccions i un rocòdrom

El Parc de Nadal de Tàrrega, amb més de 30 anys de trajectòria, oferirà del 27 de desembre al 4 de gener (a excepció del 31 de desembre i l’1 de gener) mig centenar de propostes educatives i lúdiques com a alternativa familiar per dinamitzar les vacances.

El públic, d’1 a 16 anys, trobarà tallers, atraccions, ludoteques, inflables, circ, circuits d’aventura, passejades en burro, un passatge del terror i moltes més sorpreses com un nou rocòdrom.

Paral·lelament, cada tarda s’oferiran animacions, demostracions de cultura popular, exhibicions esportives i actuacions musicals entre altres suggeriments.

El preu de l’entrada serà de 4 euros amb possibilitat d’adquirir un abonament per a tots els dies a 20 euros. Per segon any consecutiu, el Parc de Nadal es durà a terme al pavelló municipal d’esports. Aquest trasllat va possibilitar una ampliació del recinte i una comoditat més gran dels usuaris a l’hora de disfrutar de les activitats.

Per la seua part, Lleida obrirà el Cucalòcum demà al matí, a les 11.00 hores. L’alcalde, Àngel Ros, serà l’encarregat d’inaugurar el Parc de Nadal lleidatà al pavelló 4 de Fira de Lleida.