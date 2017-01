El 44% dels espanyols reconeixen un nivell deficient d’anglès

El 44% dels espanyols admeten que tenen un nivell deficient d’anglès (baixo molt baix), que arriba al 62 % i al 60 % de la població a Castella i Lleó i Cantàbria, respectivament, segons el IV Informe Monitor de Cambridge University Press, publicat aquest dijous.

A més, qualifiquen els seus coneixements d’aquest idioma amb poc més d’un aprovat: 2,67 punts de mitjana sobre 5, amb prou feines per sota dels italians i els francesos (2,68) i a distància dels danesos (3,58).

Únicament l’11 % d’aquests últims reconeixen un nivell d’anglès baix o molt baix, així com el 30 % dels alemanys, el 39 % dels francesos i el 41 % dels italians.

Tanmateix, són els espanyols els més conscients de la necessitat d’aprendre-ho, ja que el 80 % reconeix la seua importància per trobar feina i la pròpia competitivitat del país, davant una mitjana europea del 67 %.

Són resultats de 2.670 d’entrevistes realitzades a internet per la companyia d’estudis de mercat Ipsos a ciutadans de cinc països europeus d’entre 18 i 65 anys (1.051 a Espanya) per a l’editorial citada, pertanyent a la universitat britànica d’igual nom.

El 22 % dels enquestats a Espanya consideren que el seu anglès és alt o molt alt, per sobre de França (20 %) i Itàlia (19 %) i per sota d’Alemanya (29 %) i Dinamarca, on més de la meitat de la població (53 %) declara un coneixement ampli.

Entre els espanyols, els més joves (18-25 anys) són els que declaren en més proporció que tenen més coneixements (33 %), encara que un altre tant assegura que el seu nivell és baix o molt baix.

Per comunitats, el 31 % dels habitants de Madrid i el 27 % de Catalunya asseguren que el seu nivell és elevat, davant tan sols el 10 % de Cantàbria i Extremadura.

Ni tan sols no arriben a un nivell mitjà, segons admeten, el 55 % dels aragonesos, el 53 % dels balears i dels bascos, el 52 % dels castellanomanxecs i la meitat dels extremenys.

Tampoc no ho aconsegueixen el 48 % dels andalusos, el 47 % dels navarresos i els murcians, el 46 % dels riojans, el 44 % dels valencians, el 41 % dels catalans, el 40 % dels gallecs, el 38 % dels canaris i el 34 % dels asturians i dels madrilenys.

El que més costa de l’anglès als espanyols és expressar-se correctament, segons confessen el 30 %, la pronunciació i la comprensió oral (28 %). I el que menys, la gramàtica (15 %).

Els balears són els que més pateixen amb l’expressió (47 %); els bascos, amb la pronunciació (39 %) i la gramàtica (24 %); i els murcians, amb la compressió (47 %).