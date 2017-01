El 23% dels ciutadans tria vacances pel valor ambiental de la destinació

El 23 per cent dels espanyols es guia pel potencial ambiental d’una destinació per triar les seues vacances, segons el baròmetre Flash 432 sobre Turisme de la Unió Europea difós aquest dijous per SEU/BirdLife amb motiu de la celebració de l’Any Internacional del Turisme Sostenible.

Segons les dades de l’enquesta, la naturalesa és la tercera raó que mou els europeus a visitar un lloc, després de la combinació sol i platja i les visites a família i a amics.

Així, una mitjana del 31 per cent dels europeus tria vacances pels valors naturals de la destinació i, si es tracta de buscar raons per tornar, aquestes característiques naturals resulten determinants per al 45 per cent.

A Espanya, explica SEU/BirdLife, els turistes interessats en l’observació d’aus solen repetir en destinacions com Doñana, Monfragüe, el Delta de l’Ebre, o L’Albufera de Valencia, coneguts internacionalment entre els anomenats "birdwatchers".

La privilegiada situació geogràfica d’Espanya i la seua diversitat d’hàbitats -des de les zones àrides d’Almeria als boscos atlàntics de la cornisa cantàbrica- el converteixen, segons l’organització conservacionista, en una atractiva destinació per a un tipus turista en alça, els aficionats a l’observació d’aus.

Per això, l’Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament, SEU/BirdLife subratlla l’"enorme potencial" d’Espanya com a destinació ornitològica sostenible, una opció que genera riquesa, ocupació verda i desenvolupament rural.