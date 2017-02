L'IRBLleida i la UdL descobreixen el mecanisme que crea resistència al tractament en el càncer d'endometri

A Ponent es diagnostiquen anualment uns 30 casos nous d’aquest tipus de càncer

Publicació de l’estudi

Una trentena de nous casos a l’any



El càncer d’endometri és un dels càncers més comuns en ginecologia en el món occidental i suposa més de 280.000 casos a l’any. A Lleida es diagnostiquen anualment uns 30 casos nous. La incidència anual d’aquest tipus de càncer s’ha incrementat un 21 % des de 2008.



El Grup de Patologia Oncològica de l’IRBLleida se centra en l’estudi d’aquest tipus de càncer, conjuntament amb l’estudi de les alteracions moleculars dels càncers de tiroide i de pell.

Investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) i la Universitat de Lleida (UdL) han fet un pas endavant per reduir la resistència als fàrmacs en casos de càncer d’endometri.Els estudis realitzats demostren que la resistència al sorafenib (un fàrmac utilitzat en altres tipus de càncer i que sempre ha estat un candidat a ser emprat en el càncer d’endometri) està causada per l’autofàgia, un mecanisme pel qual les cèl·lules tumorals sobreviuen.Segons els investigadors, amb aquest descobriment es podran establir noves estratègies per bloquejar l’autofàgia i, per tant, es podrà enfortir l’eficàcia del medicament en els casos de càncer d’endometri.Gràcies als resultats d’aquesta recerca, realitzada mitjançant la generació de tumors ‘in vivo’ de càncer d’endometri al laboratori, es podran portar a terme en un futur assaigs clínics en persones.L’article en què s’anuncia la troballa, que recentment s’ha publicat a la revista Autophagy, ha estat un treball conjunt entre professionals de la UdL, l’IRBLleida, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, el New York Genome Center de Nova York, l’Institute of Genetic Medicine de Newcastle, l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), el Herbert Wertheim College of Medicine de Miami i l’Institut Català d’Oncologia (ICO).Precisament, el 2016 el guanyador del Premi Nobel de Medicina va ser el científic japonès Yoshinori Ohsumi, que va descobrir com funciona l’autofàgia. És un procés fonamental per a l'ésser humà, ja que permet la supervivència de les cèl·lules en situacions d'estrès i participa en la mort cel·lular.L'autofàgia es coneix des de fa més de 50 anys, però la seva importància en la fisiologia i la medicina no va ser reconeguda fins a la dècada dels noranta, precisament gràcies als descobriment d’Oshumi.La realització d’aquest estudi de recerca ha estat possible gràcies al finançament obtingut pels projectes estatals de l'Instituto de Salud Carlos III i la Fundación Asociación Española contra el Cáncer.