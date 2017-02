‘Somni americà’ per a joves a l’atur

Un emprenedor lleidatà que viu als EUA impulsa un projecte internacional per formar aturats com a programadors, 35 de Balaguer || Faran pràctiques amb empreses de Silicon Valley

Una taxa d’atur juvenil a Espanya superior al 40% és el que ha mogut Danny Mola, un emprenedor originari de Balaguer però resident a San Francisco des del 2001, a impulsar un projecte internacional, #YouthCanDoIt2020, per formar com a programadors informàtics joves sense feina. La primera fase de la iniciativa, que es va presentar ahir a Balaguer, beneficiarà un centenar de persones, trenta-cinc de les quals són de la capital de la Noguera i la resta, d’Elda (Alacant) i d’una altra ciutat espanyola encara per confirmar. “És molt important saber programar per poder sortir de l’atur, perquè és un sector