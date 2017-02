Les tasques domèstiques surten barates

Les dones catalanes cobrarien 2.759 € més a l’any si els homes dediquessin el mateix temps a la cura de la llar || La bretxa salarial segueix a l’alça i les lleidatanes cobren 3.000 € menys

Les dones catalanes podrien obtenir uns ingressos salarials bruts un 25% superiors als actuals si hi hagués una distribució igualitària de les tasques domèstiques i de cures com en el treball remunerat, segons va revelar ahir un estudi de l’Observatori Dona, Empresa i Economia, la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Institut Català de les Dones. L’informe conclou que el PIB català s’incrementaria un 23,4% si es tingués en compte el treball domèstic i de cures, que xifra en 50.321 milions, per la qual cosa el PIB augmentaria fins als 265.248 milions.L’estudi assenyala que les dones contribueixen el doble que