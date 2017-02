Tàrrega trucarà periòdicament a la gent gran que viu sola

L’ajuntament impulsa el projecte d’atenció ‘Bon dia, avi. Bon dia, àvia’

Les persones grans de Tàrrega que viuen soles rebran una trucada periòdicament per part de l’ajuntament de la capital de l’Urgell per saber com es troben i atendre les seues necessitats. L’alcaldessa, Rosa Maria Perelló, va explicar ahir que el consistori impulsa un nou projecte d’atenció i suport a la gent gran que porta per títol Bon dia, avi. Bon dia, àvia, tot i que encara es troba en una fase molt inicial. Actualment, l’ajuntament de la capital de l’Urgell està elaborant un cens d’aquelles persones de més edat empadronades al municipi que viuen soles i no tenen ningú que