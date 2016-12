El ple del desembre vota l'expedient de Torre Salses

Grups demanen la retirada de carrers franquistes

En el ple ordinari del desembre de la Paeria que se celebra aquest divendres està protagonizat, entre d'altres, per l'expedient d’Ordenances fiscals 2017, l'expedient de modificacions de crèdits al pressupost de l’Ajuntament 2016, la proposta d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci GlobaLleida i a petició d'alguns grups de retirada de carrers franquistes.Es votarà una moció del Grup Municipal de Crida per Lleida-CUP per aprofundir en la lluita contra la pobresa energètica i una moció del Grup Municipal d’ERC-Avancem per la implantació d’un sistema de recollida porta a porta a la ciutat de Lleida basada en un estudi rigorós i en la participació ciutadana, entre d'altres,L'últim ple de l'any finalitzarà amb la moció del Grup Municipal de CiU de suport a la Plataforma “Prou morts a la N-240”.