La UdL facilita aprovar matèries soltes de primer curs o últim amb un 3 o 4

Per una normativa de compensació, que estableix més requisits segons la facultat

Alumnes de la Universitat de Lleida als quals se’ls entravessa una assignatura i no aconsegueixen aprovar-la en cap convocatòria poden acollir-se a una normativa de compensació, per la qual poden obtenir un aprovat pelat (un 5) sempre que hagin tret un 3 o un 4 en l’última convocatòria, entre altres requisits.La normativa general d’avaluació per compensació de la UdL determina que només es pot demanar per a assignatures de primer o al finalitzar el grau, i detalla que no poden ser optatives ni pràctiques externes, que només es pot sol·licitar per a un màxim de 18 crèdits suspesos (tres assignatures)