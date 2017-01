Un restaurant de menjar ràpid ocuparà l’espai de la cafeteria de l’estació de l’AVE

E. HERRERO/L. RIBES 19/01/2017 a les 05:37

L’empresa The Eat Out Group gestionarà aquest espai amb un local de la firma Pans&Company || Ni Adif ni l’empresa, que ultimen el contracte, tenen encara data per a la reobertura del local