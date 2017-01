Ensenyament obre les inscripcions a la borsa de docents interins

Obertura esperada

El departament d’Ensenyament va obrir ahir les inscripcions a la borsa de treball de docents substituts per al curs 2017-2018. Podran inscriure’s les persones que hagin superat el màster de Formació del Professorat, el certificat de la Formació Pedagògica i Didàctica, i el màster de Formació Pedagògica.En el cas dels màsters, per primera vegada s’admetrà la inscripció dels alumnes que els estan cursant ara, sempre que acreditin haver-los superat al final del curs, segons va informar ahir la conselleria. Les sol·licituds es podran presentar fins al proper dia 7 de febrer en vuitanta-cinc especialitats diferents.Vuit corresponen al cos de mestres, trenta-dos al de professors d’ensenyaments secundaris, vint-i-tres al de professors tècnics de formació professional, onze al de professors d’escoles oficials d’idiomes, dos al de professors d’arts plàstiques i disseny i nou al de mestres de taller d’arts plàstiques. Moltes compten amb places disponibles per a l’àrea de Lleida.L’obertura d’aquesta borsa de treball és molt esperada per part de persones que volen entrar a treballar al món de l’ensenyament una vegada que han aconseguit les titulacions necessàries. També han de presentar una declaració responsable de no haver estat condemnats per delictes contra la llibertat sexual o per tràfic de persones.