Ensenyament i sindicats acorden incorporar 5.500 docents més el curs vinent

Una altra mesura pactada és la reducció d'una hora lectiva a mestres i professors

Una protesta ante la sede de Enseñanza en Lleida.

El departament d’Ensenyament i els sindicats han negociat aquest migdia un principi d’acord que preveu 140 milions d’euros addicionals i un increment de 5.511 docents que s’incorporaran el curs 2017-18. Tal com ha declarat la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, “aquest principi d’acord amb els sindicats posa damunt la taula la voluntat d’una part i de l’altra de poder millorar el que ens importa a tots que és l’educació d’aquest país”.



Altres mesures previstes en l’acord són una nova convocatòria d’accés als cossos docents d’aproximadament 2.000 places i un increment de 3 milions d'euros en el pla de formació permanent del professorat.



Pel que fa a l’increment de 5.511 dotacions de plantilla, 2.011 ja estan incorporades al projecte de pressupost. Aquestes es distribueixen de la següent manera: 387 dotacions per a la nova escolarització del curs 2017-18, 187 per a l’escola inclusiva, 340 per a l’increment d’hores lectives per a la coordinació en instituts, 300 per a la millora de plantilles en funció de la complexitat dels centres, 497 per la millora de substitucions (substitucions des del primer dia de les llicències de més de 7 dies naturals i des de l’1 de setembre) i 300 per al nomenament el mes de juliol de substituts amb més de 6 mesos de serveis.



Com a novetat, s’ha acordat un increment de 3.500 dotacions de plantilla per al curs vinent, que es destinaran a la reducció d’una hora lectiva a mestres i professors de secundària, que suposarà un horari de 23 hores lectives a primària i 18 a secundària, i, d’aquests, uns 1.000 a millorar l’atenció a l’alumnat.



En relació a la nova convocatòria d’accés als cossos docents d’aproximadament 2.000 places, s’ha acordat que es realitzarà en el moment en què s’aprovi l'oferta pública corresponent.



L'acord obre la porta a replantejar la vaga prevista per al 9 de febrer.