L’estació recupera la cafeteria

Reobre un servei provisional mentre s’habilita el nou local de menjar ràpid, que podria obrir al març || Ha estat més de tres setmanes sense bar

Els viatgers de l’estació de ferrocarril de Lleida i els seus acompanyants ja poden tornar a prendre un cafè mentre esperen l’arribada del tren, després de tres setmanes sense servei de cafeteria. L’empresa The Eat Out Group, nova adjudicatària, va rebre divendres les claus del local i ahir va obrir un bar provisional, com s’havia compromès amb Adif, per no deixar sense aquest servei bàsic la terminal durant més temps. Ven begudes calentes i fredes, entrepans, brioixeria i snacks, encara que no compta amb cuina ni ofereix menús. Ocupa la zona de taules de l’antiga cafeteria i estarà en funcionament

Els viatgers de l’estació de ferrocarril de Lleida i els seus acompanyants ja poden tornar a prendre un cafè mentre esperen l’arribada del tren, després de tres setmanes sense servei de cafeteria. L’empresa The Eat Out Group, nova adjudicatària, va rebre divendres les claus del local i ahir va obrir un bar provisional, com s’havia compromès amb Adif, per no deixar sense aquest servei bàsic la terminal durant més temps.

Ven begudes calentes i fredes, entrepans, brioixeria i snacks, encara que no compta amb cuina ni ofereix menús. Ocupa la zona de taules de l’antiga cafeteria i estarà en funcionament mentre es duen a terme les obres per habilitar el nou local de menjar ràpid, de l’ensenya Pans&Company, que podria obrir a finals de març, aproximadament, segons va explicar l’encarregat del local.



El local acollirà un restaurant de l’ensenya Pans & Company, especialitzada en entrepans

El nou restaurant obrirà tots els dies de l’any, amb un horari molt ampli de les cinc del matí a les onze de la nit i ocuparà unes quinze persones. Comptarà també amb servei de terrassa i cafeteria i seguirà el model 3.0 que aquesta empresa està implantant als seus locals més nous i renovats, amb un mobiliari i decoració més acollidors que els restaurants de menjar ràpid tradicionals.

La reobertura de la cafeteria donarà una mica més de vida a l’estació que, malgrat que supera el milió tres-cents mil viatgers anuals, havia quedat en les últimes setmanes molt minvada quant a serveis.

A final d’any va tancar l’hotel Transit, que encara no té data per a la reobertura, i també estan buits diversos locals comercials, que havien acollit botigues com un quiosc de premsa i de venda de llaminadures. Hi queda l’estanc, encara que només amb porta cap a l’exterior de la terminal, una botiga The Station Market amb snacks i llibres i dos agències de lloguer de cotxes.

L’estació tampoc disposa de servei de consigna per guardar equipatges des de fa ja una dècada i Adif no té previsió de reobrir-la a l’entendre que no hi ha demanda suficient de viatgers que necessitin deixar l’equipatge durant unes hores. L’estació sí que disposa d’un pàrquing subterrani nou estrenat fa quatre anys.