Queixes de personal de la Paeria per ‘escraches’ “intimidatoris” de la PAH

Denuncien insults en accions de protesta i d’acompanyament a usuaris als serveis socials || El govern treballa en un protocol per evitar aquestes situacions

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

“Acompanyarem la gent perquè busquem solucions i que no els tinguin embolicant la troca, perquè alguns dels afectats es posen molt nerviosos. Hi ha moments de tensió amb o sense la PAH. Invertim el nostre temps a actuar com a activistes i no hauria de ser així”, va afegir. Veuen necessari que la Paeria doni més eines als seus treballadors socials i formació en normatives com la llei de protecció contra la pobresa energètica, ja que creuen que no s’aplica com toca.?ERC va mostrar ahir en el ple la seua solidaritat amb els funcionaris per les “agressions” que pateixenlleida