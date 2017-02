La Paeria denega instal·lar una mesquita en un local pròxim a l'avinguda del Segre

Diu que incompleix la normativa per la proximitat amb altres centres de culte

❘ Els tècnics municipals han desestimat una proposta de nova mesquita presentada per la comunitat musulmana del carrer del Nord perquè no complia la normativa autonòmica vigent a causa de la seua proximitat a altres centres de culte. Així ho va explicar el tinent d’alcalde Joan Gómez, que va assenyalar que es tractava d’un local proper a l’avinguda del Segre. Ara, l’ajuntament estudia la viabilitat d’una altra proposta que els musulmans van presentar en una reunió recent al conèixer que l’informe havia sigut desfavorable. Per la seua part, el president de la junta de la comunitat musulmana, Abdellatif Laatabi, es