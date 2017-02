La Paeria crea un protocol per investigar denúncies d’assetjament sexual entre el personal

Es dotarà d’un responsable d’atendre-les que apostarà per la mediació o obrirà un procediment disciplinari || Els empleats hauran de denunciar si en coneixen algun cas i es garanteix confidencialitat

La Paeria aprovarà al pròxim ple municipal un protocol per a la prevenció, detecció i resolució de situacions d’assetjament sexual entre el personal del mateix ajuntament. El document especifica els comportaments que podrien ser considerats com a assetjament sexual, assetjament per raó de sexe (com accions ofensives masclistes) o d’identitat sexual (homofòbia). Inclouen el contacte físic no desitjat (des de tocaments o frecs innecessaris fins a coaccions o violacions), insinuacions i comentaris o bromes molestes (també per mitjans telemàtics), invitacions persistents inoportunes, l’exhibició d’imatges o fotografies suggeridores o pornogràfiques i les mirades i gestos impúdics o sexualment explícits. També es