Lluís Companys serà carrer de sentit únic cap al centre i Acadèmia, cap a Ronda

És el pla que ultima la Paeria i que presentarà en una reunió als veïns per pacificar el trànsit al barri de l’Escorxador || Els tècnics valoren si també es varia Templers cap a la plaça dels Pagesos

La Paeria preveu modificar l’ordenació del trànsit al barri de l’Escorxador per millorar-hi la fluïdesa i pacificar-lo. El principal canvi que es plantejarà és convertir en carrers de sentit únic les dos vies principals d’aquesta zona: Lluís Companys, que només servirà per anar cap al centre (a l’avinguda Catalunya), i Acadèmia, que serà de sentit únic cap al passeig de Ronda. El tinent d’alcalde d’Urbanisme, Fèlix Larrosa, va explicar que maduren la proposta, que serà presentada a consideració dels veïns d’aquest barri en una reunió monogràfica.

“És una proposta de reorganització del trànsit que està motivada per l’evolució de la mobilitat associada als equipaments educatius i comercials del barri i per la necessitat de pacificar i racionalitzar el trànsit, unit a la voluntat de l’equip de govern d’ampliar el carril bici per l’avinguda Catalunya”, va destacar Larrosa.

Ara, Lluís Companys suporta un gran volum de trànsit en els dos sentits i resulta problemàtic, perquè només hi ha un carril per cada sentit en la major part del carrer, hi ha múltiples girs a l’esquerra (a Roca Labrador, Neptú, Unió i Manuel del Palacio) i diversos passos de vianants, també molt transitats. A més, es convertirà el sector en zona 30 i s’habilitarà un nou pas zebra elevador al costat de la plaça de l’Escorxador, que se sumarà al que va habilitar la Paeria recentment.

Els tècnics valoren encara si també es modifica el sentit del carrer Templers perquè vagi d’Acadèmia a Ronda, en sentit contrari a l’actual, però això encara no està decidit. Permetria donar millor sortida al trànsit d’avinguda Catalunya cap a Ronda-plaça dels Pagesos, evitant fer una volta per la plaça de l’Exèrcit. Per contra, es tracta d’un carrer estret i perquè suporti més trànsit probablement caldria eliminar aparcaments. Si es canvia, també es modificaria Neptú.

Entre Lluís Companys i Acadèmia es deixaran només dos carrils per a cotxes, en lloc dels tres actuals, per deixar espai a les bicis. Entre Acadèmia i Alcalde Costa es retallarà la vorera, i d’allà fins a la plaça Espanya s’eliminaran les places d’aparcament per deixar espai al carril bici, recuperant-les en altres punts. Després caldrà travessar el pont de la Universitat, per a la qual cosa s’estudien diverses alternatives, entre les quals hi ha eliminar l’actual mitjana.

Actuació lligada a l’ampliació del carril bici a l’avinguda Catalunya

La remodelació del trànsit a l’entorn de Lluís Companys està vinculada a l’ampliació del carril bici a l’avinguda Catalunya, que està previst abordar-la aquest estiu, com a part de l’eix de connexió fins al campus de Cappont de la UdL.