La Paeria facilitarà locals al Barri Antic a joves emprenedors

Els que consolidin el seu projecte empresarial després de passar 2 anys al ‘viver’ de la Casa de Fusta de Cavallers || Obre el termini per optar a aquest espai de ‘coworking’

La Paeria ha obert la convocatòria perquè joves emprenedors amb projectes empresarials relacionats amb la creació, la comunicació o la gestió sociocultural puguin treballar durant dos anys a la Casa de Fusta del carrer Cavallers (on hi havia la botiga Desigual). Paral·lelament, el consistori buscarà altres espais al Centre Històric perquè els joves que hagin consolidat les seues empreses després d’aquells dos anys es quedin al barri i contribueixin d’aquesta manera a la seua dinamització comercial. Així ho va afirmar aquest dimarts el tinent d’alcalde Fèlix Larrosa, que va detallar que els espais per acollir les activitats professionals podran ser instal·lacions municipals o privades cedides, baixos comercials, entresòls o pisos.

En tot cas, primer hauran de passar per la Casa de Fusta, les obres de la qual estaran enllestides al juny. Està pensada com un espai de coworking on els emprededores puguin desenvolupar el seu propi projecte i, alhora, interactuar entre ells per promoure la “cooperació i la creació de sinergies”. En aquest sentit, el tinent d’alcalde Xavier Rodamilans va destacar que “compartir experiències no divideix, multiplica, i ajudarà que arrelin al barri”. La Casa de Fusta té una superfície de 250 metres quadrats i capacitat perquè trenta persones treballin simultàniament, encara que podrà donar servei a més gent al llarg del dia. I és que els emprenedors poden sol·licitar un espai d’ús exclusiu (costarà 90 euros al mes) o bé un lloc no exclusiu a jornada completa (60) o a mitja jornada (40).

Està pensat per als àmbits de la creació, la comunicació i la gestió sociocultural

Disposarà de sala de reunions, zones de treball individuals per als que hi estiguin de manera fixa, àrees polivalents amb taules i cadires mòbils per als quals no requereixin un lloc exclusiu, terrassa exterior, office amb microones i nevera, wifi, escàner i fotocopiadora. Hi haurà també servei de dinamització per ajudar els emprenedors amb els seus projectes i podran planificar, per exemple, estratègies de màrqueting.



