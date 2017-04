La Paeria cedeix als musulmans un pavelló a la Fira al maig i veta una nova mesquita

El 4, mentre que el Palau de Vidre s’utilitza per a actes de la festa major i l’Aplec || Els tècnics diuen que el local proposat a prop de Ferran incompleix la normativa i la comunitat ja en busca un altre

La Paeria també ha rebutjat la segona proposta presentada per la comunitat musulmana que resa al Palau de Vidre per ubicar una mesquita en un local a l’entorn de l’avinguda del Segre i rambla Ferran. Igual que a la primera proposta, els tècnics municipals al·leguen incompliments de la normativa catalana vigent tenint en compte la proximitat amb altres centres de culte. Per la seua banda, el patronat de la Fira cedirà el pavelló 4 durant el mes de maig per als resos, ja que el Palau de Vidre (que utilitzen com a mesquita des del novembre del 2012) acull diferents actes