La fira de promoció de l’FP arranca amb una protesta contra la presència de l’Exèrcit

La plataforma Desmilitaritzem l’Educació recorre el recinte amb la pancarta “Les armes no eduquen, les armes maten” || El saló compta amb 21 estands on hi ha representades 25 branques de FP

La fira Formació i Treball F&T va arrancar ahir amb una protesta pacífica de la plataforma Desmilitaritzem l’Educació contra la presència de l’Exèrcit. Després de la inauguració a càrrec del president del Consell Català de FP, Jordi Ficapal, integrants de la plataforma van recórrer el recinte amb la pancarta “Les armes no eduquen, les armes maten” i abillats amb màscares simbolitzant la “desinfecció de la fira del virus de l’Exèrcit”, i van precintar l’estand de les Forces Armades, que estava protegit per Mossos d’Esquadra. El portaveu del col·lectiu, Jaume Añé, va reclamar que sigui “l’última vegada que l’Exèrcit hi tingui un espai, perquè la seua presència legitima i fa publicitat davant dels alumnes de l’ús de la força.”

L’alcalde, Àngel Ros, va defensar de nou la presència dels militars a la fira, igual que el grup municipal de Ciutadans; la subdelegada del Govern, Inma Manso (que va recordar que l’any passat l’estand va registrar sis-centes peticions d’informació), i el subdelegat de Defensa, Rafael Jiménez, que va destacar que els militars “duen a terme nombroses tasques com portar gent als hospitals, construir ponts i molts altres treballs que no tenen res a veure amb la guerra ni amb matar gent”. Per la seua part, el president del Consell Català de l’FP va afirmar que “per a nosaltres no és una opció realment interessant, al costat de totes les altres opcions que tenim per oferir”, però va afegir que és responsabilitat dels organitzadors (Fira de Lleida) vetar o no determinats expositors. Així mateix, la Senadora d’En Comú Podem Sara Vilà va presentar ahir al Senat una moció perquè es prohibeixi la presència de l’Exèrcit en fires d’educació i centres educatius.

El saló de l’FP, que es prolongarà fins demà, compta amb 21 estands on hi ha representades 25 famílies de formació i acull cinquanta activitats, com un concurs d’aplicació de vinils autoadhesius en vehicles en què van participar trenta joves de vuit centres educatius de Catalunya. De fet, al Pavelló 4 on se celebra el certamen va estar concorregut, sobretot per alumnes que buscaven informació, com els 180 que van visitar l’estand de GlobaLleida.

Ficapal va destacar l’esforç per “mantenir l’aposta per la Formació Professional com una primera opció” i va subratllar que “els reptes de futur com a país passen per millorar la qualificació d’estudiants i treballadors, perquè millors qualificacions porten a millors feines i a més competitivitat, que alhora es tradueix en una millor societat”. Àngel Ros va dir que “l’FP s’ha convertit en un ensenyament de prestigi que ajuda el desenvolupament empresarial de Lleida”.