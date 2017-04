Ros avalua no demolir tots els nínxols de Santa Cecília

En una reunió amb titulars de les sepultures de l’àrea i els tècnics ho estudiaran || Els afectats no descarten anar al jutjat

Una desena de titulars de nínxols del departament de Santa Cecília del cementiri, àrea declarada en ruïna i que la Paeria preveu enderrocar, es van reunir ahir amb l’alcalde Àngel Ros per mostrar-li el seu desacord amb la demolició de les parets anomenades A, B, F i G, que allotgen un total de 761 nínxols.

Ros va remarcar que el consistori atendrà individualment cada cas i petició i no va tancar la porta a una reforma parcial del departament. “Els tècnics estudien opcions alternatives mitjançant l’expedient contradictori. Avaluen si és possible dur a terme una reforma parcial, per això hem instat les famílies a presentar documentació per estudiar la viabilitat de la reforma del departament”, va explicar.

Per la seua part, els afectats van tornar a recalcar ahir que l’estat deplorable de Santa Cecília és conseqüència de la falta de manteniment per part del consistori i demanen que es restaurin aquells elements deteriorats, com el paviment o algunes façanes, però que els deixin mantenir els nínxols que contenen les restes dels seus familiars.

“Els hem mantingut i cuidat durant aquest temps. A més del punt de vista sentimental, és una qüestió de conservació del patrimoni artístic i monumental del cementiri i volem que es preservi”, va explicar Santiago Suñol, un titular afectat per la demolició de les quatre parets.

De fet, alguns afectats tenen previst presentar al·legacions contra la demolició i estan decidits a seguir mobilitzant-se amb l’objectiu de poder paralitzar-la. “No pararem, el nostre objectiu és clar i són els nostres drets. Encara no sabem com procedirem, però no descartem presentar un contenciós administratiu conjunt per frenar la demolició. Confiem que no sigui necessari. Els nostres advocats ja estudien les diferents possibilitats”, va explicar una altra afectada.

A la zona de Santa Cecília del cementiri de Lleida hi ha enterrades personalitats com ara el conegut pianista lleidatà Ricard Viñes.