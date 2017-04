Patxi López: "No crec que se celebri un referèndum aquest any a Catalunya. Fer-lo per sobre de la legalitat només provoca frustaciones"

El precandidat a la secretaria general del PSOE s’ha reunit aquest matí amb militants de Lleida

L’exlehendakari i aspirant a la secretaria general del PSOE, Patxi López, ha manifestat en un acte de campanya a Lleida que "no creu que se celebri cap referèndum aquest any" a Catalunya. "L’anunci d’un referèndum per sobre de la legalitat sol fractura la societat, debilita la democràcia i porta frustracions. Cal parar-lo abans del xoc de trens", ha expressat. En aquest sentit, ha assenyalat que els referèndums han de fer honor al seu significat, "referendar acords", i ha defensat que la seua proposta socialista aposta per reformar la constitució, així com buscar i debatre un nou acord català.

López ha tornat a descartar la possibilitat d’arribar a un pacte previ amb algun dels altres dos precandidats a les primàries, Susana Díaz i Pedro Sánchez, abans de la celebració de les votacions el proper 21 de maig. "Després de les votacions, haurem de fer tots l’esforç per integrar i sumar veus, guanyi qui guanyi", ha defensat.

Respecte als últims casos de corrupció del PP, López ha carregat durament contra els populars i ha demanat el seu màxim responsable i president del Govern, Mariano Rajoy, a donar explicacions i a assumir responsabilitats.