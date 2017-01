"Cap senyal" dels desapareguts de l'hotel sepultat a Itàlia

EFE Actualitzada 19/01/2017 a les 16:42

Es creu que hi ha uns 30 desapareguts entre els 22 clients registrats i el personal

Els bombers que han pogut entrar a l’hotel Rigopiano de la localitat de Farindola, a Los Abruzos (centre d’Itàlia), sepultat per una allau de neu, afirmen que no capten senyals dels desapareguts.



Al perfil de Twitter del Cos de Bombers italià s’explica que finalment després d’hores d’ascens s’ha aconseguit arribar a l’hotel amb unitats canines, "però de moment no hi ha senyals dels desapareguts".



Els bombers van arribar juntament amb altres equips de rescat a la zona gràcies a les turbines que van anar obrint pas a la carretera, on s’han acumulat més de tres metres de neu.



Algunes unitats d’aquest cos havien arribat prèviament al lloc amb helicòpters.



De moment s’ha recuperat el cos sense vida d’un home, però es creu que hi ha uns 30 desapareguts entre els 22 clients registrats i el personal.



Els socorristes van poder rescatar Giampiero Parete i Fabio Salzetta, dos dels hostes que es trobaven fora de l’hotel durant l’allau i que van poder refugiar-se en un cotxe i advertir del succeït.



Les imatges gravades des de l’helicòpter per la Policia italiana mostren que aquest hotel de quatre estrelles, un edifici de tres pisos i amb balneari, ha desaparegut completament i només el costat de l’establiment on es troba la piscina està al descobert, per on han pogut entrar els socorristes.



L’allau de neu es va produir previsiblement a causa dels moviments de terra provocats per la intensa activitat sísmica d’ahir, amb quatre terratrèmols amb magnitud superior a 5 en l’escala de Richter.



Va ser Parete qui va anomenar al seu cap Quintino Marcella per advertir a les 17.40 hora local d’ahir (16.40 GMT) del que havia passat i perquè cridés als cossos de rescat.