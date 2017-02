Polèmica per un cartell de la CUP en què es bufeteja el conseller Salut

El cartell anuncia una manifestació per al 2 de febrer des d’Urgències de l'Hospital Parc Taulí fins l’Ajuntament de Sabadell

Cap banalització de la violència! Sento vergonya i indignació amb el cartell d' @Endavant_OSAN #aixíno (1) — Neus Munté (@neusmunte) 31 de gener de 2017

.@KRLS a nosaltres ens fa molta més vergonya això. No és un dibuix, és la realitat. I és culpa i responsabilitat vostra. pic.twitter.com/S3Fwy8Xj8O — Endavant OSAN (@Endavant_OSAN) 1 de febrero de 2017

Quina vergonya. Tot el meu suport al conseller Comín davant d’aquest atac inacceptable. Fan un pèssim favor a la causa que diuen defensar. https://t.co/1h650s2sWs — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de febrer de 2017

Uns cartells d’Endavant, organització integrada a la CUP, en els quals una infermera bufeteja el conseller de Salut, Antoni Comín, han causat indignació en el Govern, fins el punt que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dit sentir "vergonya" per aquest "atac inacceptable".Als cartells, que anuncien una manifestació per al 2 de febrer des d’Urgències de l'Hospital Parc Taulí fins l’Ajuntament de Sabadell (Barcelona) en suport dels treballadors del centre i "per una sanitat pública, universal i de qualitat, apareix una infermera que clava una bufetada a Comín, sota el lema "Prou d’humiliacions a la sanitat pública. Plantem-los cara!".La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha reaccionat des de Twitter: "Cap banalització de la violència! Sento vergonya i indignació amb el cartell d’Endavant".Endavant, un dels sectors de la CUP més reticents a col·laborar amb el Govern i que en els debats interns es va oposar a donar suport als pressupostos per al 2017, ha respost amb un altre tuit: "Violència és el que porteu fent amb les retallades a la sanitat pública. No us veiem tan indignats amb els passadissos plens de malalts".Puigdemont ha intervingut en la polèmica també des de Twitter: "Quina vergonya. Tot el meu suport al conseller Comín davant d’aquest atac inacceptable. Fan un pèssim favor a la causa que diuen defensar".Per la seua part, Comín ha demanat a RAC1 que la CUP "retiri el cartell" en considerar que "és un error, perquè no es pot banalitzar la violència", i ha afegit: "En democràcia, hauríem de desterrar l’atac no argumentat".