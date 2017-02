El pare que ha assassinat el seu nadó, després de discutir amb la seua parella: "Et donaré on et fa més mal"

L'home, que s'ha llançat per una finestra amb la petita a l'hospital La Paz de Madrid, té antecedents per maltractament

Un home de 27 anys amb antecedents per violència masclista ha matat avui la seua filla de tan sols un any tirant-se amb ella des d’una finestra de l’hospital La Paz de Madrid després de discutir amb la seua parella i mare de la nena, a qui ha etzibat: "Et donaré on et fa més mal".



El succés ha ocorregut sobre dos quarts de nou del matí al Hospital Infantil La Pau, pertanyent al complex hospitalari del mateix nom, i en el que acabava de rebre l’alta la petita, que va nàixer de manera prematura i ara havia estat ingressada per un problema cardíac, segons fonts de la investigació.



El pare i la mare han acudit a l’habitació de la nena, ubicada en una primera planta però amb una altura equivalent a un quart pis -uns dotze metres- perquè l’edifici té diverses altures.



Per causes que s’investiguen, la parella ha començat a discutir i el pare li ha dit a la mare: "Et donaré on et fa més mal", segons han sentit alguns treballadors, que han entrat per veure què passava.



En un moment donat l’home ha saltat per la finestra amb la nena agafada en braços i han caigut a un estret pati interior de l’hospital, en el qual hi ha un petit jardí i tanques.



Ambdós han patit politraumatismes i han entrant en parada cardíaca de la que han estat atesos per diversos metges del centre, que després de 45 minuts de maniobres de reanimació no han pogut salvar-los la vida, segons Emergències Comunitat de Madrid 112.



La mare de la menor, espanyola, ha hagut de ser atesa per una crisi d’ansietat.



El mort és Vladimir V., xilè de 27 anys, que té diversos antecedents policials, un d’ells per maltractament sobre una dona diferent a la seua parella actual i mare de la nena morta.



El Jutjat d’Instrucció 46 de Madrid, en funcions de guàrdia, ha procedit a l’aixecament dels cadàvers poc abans del migdia i ha obert sengles procediments contra l’home per assassinat i suïcidi, han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM).



No obstant això aquests procediments s’arxivaran en extingir-se la responsabilitat penal de l’agressor, mort.



La finestra de l’habitació 207, per la qual s’han precipitat les víctimes, s’obre amb una clau mestra que té el personal de l’hospital, però en el moment del succés estava oberta, segons han precisat fonts de la investigació.



Durant el matí d’avui el succés ha estat el tema de conversa entre el personal del centre, sorprès per l’ocorregut i que no ha volgut fer declaracions sobre l’ocorregut a la premsa.



Des de 2013 han estat vint-i-dos els menors assassinats per les parelles o exparelles de les seues mares, set d’ells en fase d’investigació, una xifra a què avui s’afegeix la nadó morta a La Paz.