Concentració a la Caparrella contra el judici pel 9-N

Actualitzada 06/02/2017 a les 16:55

Gairebé un miler de lleidatans han sortit aquesta matinada des de diversos punts de la província, en 12 autocars, per donar suport a l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la convocatòria oficial organitzada per ANC i Òmnium cultural. Altres, davant la impossibilitat de desplaçar-se fins a Barcelona, han volgut reunir-se en els seus llocs de treball per manifestar el seu desacord amb el judici. Així ho han fet una vintena de treballadors del complex de la Caparrella de Lleida, que s'han concentrat durant el seu temps de descans enfront l'edifici d'INEFC.



Durant la concentració s'ha llegit un manifest en suport a l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau.



Els participants han volgut declarar públicament que creuen que en democràcia un judici com aquest no s'hauria d'haver produït.