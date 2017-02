Artur Mas: "No se'ns jutja per desobeir, sinó per l'èxit del 9N"

L’expresident fa el seu al·legat abans que el judici quedi vist per a sentència

L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha afirmat aquest divendres davant del tribunal que, a diferència del que sosté la Fiscalia, no se’ls ha jutjat per haver desobeït al Tribunal Constitucional sinó per l’"èxit" de la consulta sobiranista del 9N, que el Govern va entendre com un "desafiament".



Mas ha fet aquest al·legat aprofitant l’últim torn de paraula abans que quedi vist per a sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el judici en contra l’expresident català i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per mantenir la consulta del 9N malgrat que hi havia suspesa pel Tribunal Constitucional (TC).



L’expresident català ha mostrat la seua "més profunda discrepància" amb el relat exposat per la Fiscalia i ha assegurat: "Som aquí no per haver desobeït el Tribunal Constitucional. Som aquí per l’èxit el 9N de 2014 i perquè aquest èxit no va agradar a determinades instàncies de l’Estat i del Govern"