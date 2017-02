Mato diu que els regals de Gürtel al seu exmarit van ser a ell i no a ella

EFE Actualitzada 13/02/2017 a les 11:22

© Vista de la declaració de l'exministra de Sanitat Ana Mato. EFE

L’exministra de Sanitat Ana Mato ha explicat avui que ella i el seu exmarit Jesús Sepúlveda tenien compartides les despeses familiars i era ell qui s’encarregava de l’abonament de les celebracions i dels viatges en família, per la qual cosa ha considerat que si Gürtel l’hi va regalar va ser a ell i no a ella.



En la seua declaració en el macrojudici de Gürtel com a partícip a títol lucratiu dels beneficis de la trama, Mato ha assenyalat que el matrimoni compartia les despeses familiars i que un es feia càrrec d’unes partides i l’altre d’altres.



"De les celebracions infantils i de la contractació de la decoració es va encarregar el senyor Sepúlveda", ha indicat Mato, a la que la Fiscalia reclama 28.468 euros per beneficiar-se dels regals en forma d’esdeveniments familiars i viatges que la trama li va regalar al seu llavors marit, exalcalde de Pozuelo de Alarcón.



La fiscal Concepción Sabadell també li ha preguntat pels vehicles d’alta gamma que la trama Gürtel li va pagar al seu exmarit i ella ha repetit una vegada i una altra la mateixa idea: "Les despeses personals de cada un es feia càrrec cada un amb el seu propi sou i la seua pròpia nòmina".



Sabadell ha insistit llavors en si això significava que els cotxes a nom del seu marit eren despeses personals del seu marit, a la qual cosa ha respost: "No puc afegir res més en aquest tema".



Llavors, la fiscal li ha advertit que, davant d’una "resposta que no és concreta, és més aviat evasiva", demanava al president del tribunal, Ángel Hurtado, que la donés per "confessa" d’acord a l’article 700 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, el que el magistrat ha fet.