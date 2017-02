El Constitucional anul·la la convocatòria del referèndum i denuncia Forcadell

EFE Actualitzada 14/02/2017 a les 14:09

© La reunió del Pacte Nacional pel Referèndum el passat 1 de febrer. Parlament de Catalunya

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordat per unanimitat anul·lar la convocatòria d’un referèndum sobiranista a Catalunya i denunciar davant del fiscal la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres sobiranistes de la Mesa per haver-lo desobeït en adoptar la resolució de promoure'l.



D’aquesta manera, el Constitucional ha acceptat l’incident d’execució que li va plantejar el Govern contra la resolució del Parlament que convocava la consulta.



Encara que el TC no entra a dir si existeix o no delicte, el fiscal presentarà una querella, en els propers dies, amb tota probabilitat, contra Forcadell i contra els membres de la Mesa afectats: Lluís Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet i Ramona Barrufet.