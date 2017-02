La sentència del cas Nóos es coneixerà aquest divendres

Determinarà l’absolució o condemna de la infanta Cristina, el seu marit Iñaki Urdangarin i les altres 15 persones

L’Audiència de Palma notificarà aquest divendres la sentència del cas Nóos, que determinarà l’absolució o condemna de la infanta Cristina, el seu marit Iñaki Urdangarin i les altres 15 persones que hi van compartir el banc dels acusats.

Alguna cosa més d’un any després que comencés l’històric judici, es coneixerà el desenllaç, no definitiu perquè hi cap recurs, d’un procés en el qual es va jutjar la presumpta trama ordida per beneficiar amb fons públics a entitats creades per Urdangarin i el seu exsoci, que van percebre uns 6 milions de diverses administracions públiques, així com el suposat pla posterior per defraudar Hisenda.

Les tres jutgesses del tribunal, Samantha Romero, Eleonor Moyà i Rocío Martín, no han arribat a esgotar el termini que va concedir el Tribunal Superior de Justícia de les Balears a la primera d’elles, exonerada fins el proper 31 de març del repartiment d’altres assumptes, perquè es dediqués sol a redactar la sentència.