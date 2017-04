Un policia mor en un tiroteig als Camps Elisis de París

EFE Actualitzada 20/04/2017 a les 22:56

Altres dos agents han resultat ferits i l'autor dels trets, abatut

Un policia ha mort aquest dijous després d’un tiroteig que es va registrar als Camps Elisis de París, en un atac en el qual altres dos companys van resultar ferits i el presumpte autor dels fets va ser abatut, van indicar fonts oficials.



De moment, les autoritats no han indicat la naturalesa dels fets que es van registrar a la turística artèria de la capital francesa a tres dies de la primera volta de les presidencials.



La Prefectura de Policia de París va ordenar la immediata evacuació dels Camps Elisis i va enviar missatges per demanar als ciutadans que evitessin el sector.



Un important dispositiu policial va ser desplegat al lloc.



Segons la televisió "BFMTV", el tiroteig va tenir lloc a prop de la botiga "Mark and Spencer" de l’avinguda cap a les 21.00 hores (19.00 GMT)