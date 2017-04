Canten el ‘Cara al sol’ en el funeral per l’exministre franquista Utrera

El seu gendre, l’exministre Alberto Ruiz-Gallardón, entre els portadors del fèretre || Les Joventuts Socialistes denuncien aquests fets davant de la Fiscalia

Un grup de persones va entonar dissabte l’himne Cara al sol per acomiadar José Utrera Molina, ministre i vicepresident en diferents governs franquistes, mort a Nerja (Màlaga) als 91 anys. A la sortida del fèretre de l’església de San Miguel de Nerja, diverses persones amb roba fosca es van situar als dos costats de la porta i mentre alçaven els braços corejaven la sintonia falangista. El fèretre amb les restes d’Utrera Molina va estar parcialment fora del cotxe de morts fins que el grup va acabar de cantar, a la qual cosa va seguir un “Visca Espanya”.

En el seguici fúnebre va participar, entre d’altres, Alberto Ruiz-Gallardón, fill polític del desaparegut, que no va voler fer declaracions als mitjans sobre aquest assumpte a l’assegurar que “ja no estic en política”. Entre els assistents a la missa es trobaven la filla del dictador Francisco Franco, Carmen Franco Polo, juntament amb un dels seus fills, així com l’actual alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre.

Sota el càrrec de vicepresident del govern, Utrera va firmar la sentència de mort el març del 1974 de Salvador Puig Antich, l’últim pres executat a Espanya amb garrot vil.Per aquest fet, va ser imputat el 2014 per la justícia argentina, a més de dictar una ordre d’extradició contra ell.

La jutge María Servini li va imputar un delicte d’assassinat, amb l’agreujant d’haver estat premeditat i executat entre diverses persones, cosa que li podria haver portat una pena de presó perpètua. Joventuts Socialistes d’Espanya (JSE) va denunciar davant de la Fiscalia el Cara al sol en el funeral de l’exministre franquista. Per a JSE, hi ha sospita que els assistents que van entonar el càntic podrien haver vulnerat la llei de Memòria Històrica i fins i tot el Codi Penal. Així mateix, va retreure a l’exministre Alberto Ruiz-Gallardón, gendre del mort, “que s’escudi que ja no està en política per no repudiar aquests fets”. “No cal estar en política per defensar la nostra democràcia i les seues normes, sobretot quan, a més, Ruiz-Gallardón va ocupar la cartera de Justícia”, va considerar el secretari general de Joventuts, Nino Torre.