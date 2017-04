Emmanuel Macron s’imposa a la primera volta electoral i passa a la segona amb Le Pen

Fillon queda relegat al tercer lloc, mentre que en quarta posició figura l’esquerrà Mélenchon || Socialistes i conservadors surten en bloc en suport del centrista per frenar la ultradretana

El líder del moviment En Marxa!, Emmanuel Macron, i la dirigent del Front Nacional, Marine Le Pen, per aquest ordre, van confirmar ahir les previsions a l’obtenir els dos primers llocs a les eleccions presidencials franceses, la qual cosa els dóna accés a una anòmala segona volta en la qual no hi haurà cap de les dos grans famílies polítiques, els conservadors d’Els Republicans, l’ensenya que va fundar Nicolas Sarkozy, i el Partit Socialista del president, François Hollande.

Macron va obtenir, amb el 78% dels vots escrutats, el 23,3% dels sufragis, davant del 22,83% de Macron, a falta de comptar-se una mica menys d’un terç dels vots, principalment procedent de les grans ciutats. Per la seua banda, el candidat d’Els Republicans, François Fillon, apareix tercer, amb un 19,75% dels sufragis, mentre que en quarta posició figura l’esquerrà Jean-Luc Mélenchon, líder de França Insubmisa, amb un 18,92%.

Els sondejos divulgats abans d’aquestes eleccions situaven l’opció Macron-Le Pen com la més probable de cara a l’esmentada segona volta. Si es compleixen els pronòstics, l’exministre hauria d’aconseguir una folgada victòria el 7 de maig.

Tant el conservador François Fillon com el socialista Benoît Hamon van demanar el vot a favor de Macron i en contra de Le Pen. “No hi ha cap altra opció que votar en contra de l’extrema dreta”, va dir Fillon, mentre que Hamon va fer una cridar a frenar una “enemiga de la República” a cop de vots. Per la seua banda, Mélenchon va refusar donar una consigna de vot per a la segona volta.

“En un any hem canviat la cara de la política francesa”, va dir un eufòric Macron davant dels seus partidaris al Palau de Congressos de la Porta de Versalles de París, que va agrair a Fillon i a Hamon haver anunciat que votaran per ell. Una hipotètica victòria de Le Pen preocupa tant a dins com a fora de França, en la mesura que seria la primera dirigent ultradretana cap d’estat a la Unió Europea. Un missatge populista i antieuropeu li ha permès reeditar l’èxit aconseguit pel seu pare el 2002.

Càstig “històric” per al Partit Socialista

L’aspirant socialista Benoît Hamon va reconèixer ahir a la nit el “desastre” de la seua candidatura, que va tenir un pírric 6,06% dels vots i va demanar el vot per a Emmanuel Macron. Segons va dir, ara és moment d’establir “una distinció clara entre un adversari polític i una enemiga de la República”, amb referència a un triomf de la ultradretana Le Pen. El candidat d’Els Republicans, François Fillon, va reconèixer la derrota. L’escàndol dels llocs de treball ficticis de la seua família li ha llastat les aspiracions, com ell mateix va reconèixer al parlar dels “obstacles” que s’ha trobat a la seua carrera.