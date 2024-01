Les pluges del gener cobreixen les necessitats dels cultius del canal d'Urgell abans de l'inici de la campanya de reg

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les pluges que han caigut aquest gener a la zona regable del canal d'Urgell han recollit una mitjana total superior als 40 litres per metre quadrat i això cobreix d'entrada les necessitats de reg abans de l'inici de campanya prevista per a mitjans de març. La Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell (CGRCU) ha informat que per aquest motiu, durant el període de circulació d'aigua del canal principal en la primera setmana de febrer, només se serviran abastaments i el canal auxiliar estarà tancat fins a l'inici de la campanya.

Tot i així, malgrat les pluges i el fet que no facin falta abastaments d'aigua abans d'iniciar la campanya, la situació de les reserves per a la propera campanya de reg continua sent dolenta. En l'àmbit del canal principal, l'índex de sequera marcat per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) és de sequera perllongada i l'índex d'escassetat marca situació d'emergència. En el cas del canal auxiliar, que s'abasteix de la Noguera Ribagorçana, la situació és una mica millor, ja que tot i que la sequera també és perllongada, l'índex d'escassetat és de prealerta.

Pel que fa a la reserva de neu, tant al canal principal com a l'auxiliar es troba molt per sota de la mitjana dels darrers 5 anys i en el cas de primer no arriba als 67 hectòmetres cúbics (130 de mitjana), i en el segon es troba a 92 hectòmetres (170 de mitjana). El volum dels embassaments del sistema Oliana - Rialb és de 152 hectòmetres cúbics (270,4 és la mitjana), i el volum dels embassaments del sistema Noguera Pallaresa és el que s'ha vist més beneficiat per les pluges ja que es troba en 276,9 hectòmetres cúbics i la mitjana és de 283 hectòmetres.

Formació de les col·lectivitats

La CGRCU ha desenvolupat una aplicació informàtica per tal de poder gestionar el nou model de distribució equitativa de reg. Per això, aquesta setmana s'ha iniciat la formació continuada al personal administratiu i de camp de les col·lectivitats de regants, que tindrà al seu abast diferents sessions pràctiques sobre l'ús de i la difusió dels conceptes bàsics per al funcionament de l'aplicació. De cara a l'inici de campanya, prevista per al març, l'aplicació gestionarà tots els aspectes relacionats amb el sistema de regs actual i estarà disponible per a ser consultada públicament.

L'aplicació web és d'última generació, estarà disponible per telèfons mòbils, tauletes i ordinadors, fa ús de llibreries avançades de codi lliure i està pensada perquè sigui molt fàcil d'utilitzar. Tècnicament, està desacoblada en dues parts: l'aplicació frontal, que serà distribuïda per un CDN, i l'aplicació de fons, que estarà allotjada en un núvol d'alta disponibilitat.

El canal d'Urgell estableix per a la propera campanya de regs un nou sistema de gestió i control del repartiment de l'aigua de manera proporcional i equitativa a la superfície de reg de cadascuna de les finques. Aquest procediment va ser aprovat per l'assemblea de la comunitat durant el darrer trimestre de 2023 amb l'objectiu d'optimitzar l'ús i el repartiment d'aigua entre els seus regants.