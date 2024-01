“L'èxit del nostre sector agroalimentari no s'entén sense Agrònoms”

“L’èxit del sistema agroalimentari català, un sector capdavanter, exportador i que genera al voltant del 20% del PIB català seria difícil d’entendre sense la contribució de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària, Forestal i de Veterinària de Lleida.” Així ho va assegurar ahir el rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy, en la cerimònia de cloenda del cinquanta aniversari de la facultat d’Agrònoms, en què també va remarcar la importància que aquesta pot tenir en el desenvolupament de mesures per lluitar contra el canvi climàtic, i avançar “cap a una economia sostenible”. També va dir que un dels reptes de la universitat és garantir el relleu generacional de professors i investigadors i va dir que aquest any podran cobrir el 120% de les places de jubilació, unes 18, “fet que suposa que la UdL pugui oferir el triple de places que en anys anteriors”.

Per la seua part, el conseller d’Universitats, Joaquim Nadal, va posar Agrònoms com a exemple de la investigació a Catalunya “pels àmbits en els quals treballa, el seu arrelament al territori, el nivell d’especialització, la investigació que es fa, la implicació del teixit empresarial, la projecció internacional i la captació de recursos”. Va afegir que l’èxit d’aquesta facultat “desmenteix les veus que advoquen per reduir el mapa universitari català” i va elogiar les “arrels sòlides” dels centres d’investigació i de la UdL a la província.Per una altra banda, el director de la facultat, Jordi Graell, va recordar que quan Agrònoms va obrir les portes l’any 1972 tenia un total de quaranta alumnes “i ara comptem amb 1.400 estudiants, 220 professors i setanta membres de personal tècnic”.