Les indemnitzacions de l'assegurança agrària a Lleida se situen en 54,3 milions d'euros el 2023

Les indemnitzacions de l'assegurança agrària per als pagesos i ramaders de Catalunya han arribat als 110 milions d'euros durant el 2023, la meitat dels quals, 54,3 milions, a productors de Lleida. Segons ha informat Agroseguro, la superfície sinistrada en el conjunt del territori català arriba a prop de 178.000 hectàrees i els cultius herbacis extensius com el cereal, són els que han rebut més indemnitzacions, amb més de 54 milions d'euros. En aquest cas, el principal sinistre que han hagut de peritar els tècnics de la companyia és el de la falta d'aigua per la sequera. Aquestes xifres situen el 2023 com el segon any amb més indemnitzacions de l'assegurança agrària a Catalunya després del 2022, quan es va arribar a 138 milions a causa de les greus gelades de l'abril.

Els sinistres de cultius herbacis extensius encapçalen el registre d'indemnitzacions amb 54,2 milions d'euros, principalment a causa de la sequera de 2023, amb un total de 145.000 hectàrees sinistrades. A més, Agroseguro també destaca els danys que ha patit la vinya, especialment al secà, amb 19 milions abonats.

La resta d'indemnitzacions correspon a productors assegurats en altres línies d'assegurança, com la fruita, amb 7,9 milions, el cítrics, els fruits secs i l'olivera, entre d'altres. En el cas de de les assegurances pecuàries, els ramaders del país han registrat sinistres per valor de 23,3 milions d'euros.

Per demarcacions, les indemnitzacions que s'han abonat als productors assegurats, Lleida encapçala el rànquing amb 54,3 milions d'euros, seguida de Barcelona, amb 34,3 milions, Tarragona amb 16,4, i Girona amb 5,3 milions.

Segons Agroseguro, aquesta elevada sinistralitat i indemnitzacions confirmen els greus efectes de la realitat climàtica actual i constaten la necessitat de comptar amb una assegurança agrària per garantir el futur i la viabilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes. L'augment dels fenòmens meteorològics greus ha estat constant al llarg de la darrera dècada i així ho posa de manifest la companyia amb el màxim històric d'indemnitzacions registrat al 2023 a nivell estatal: 1.241 milions. En concret, les quantitats abonades entre 2017 i 2023 són, juntament amb les de 2012, les més elevades en els 43 anys d'història del sistema espanyol d'assegurances agràries.