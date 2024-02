Així estan previstos els talls de carreteres per les protestes d’agricultors aquest dimarts

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els agricultors han plantejat protestes a Catalunya per a aquest dimarts 6 de febrer, després de les mobilitzacions impulsades pel sector a França, Bèlgica i Portugal. Les accions les han convocat les assemblees territorials del Plataforma 6-F, en alguns casos al costat del sindicat Unió de Pagesos, i amb el suport d’Asaja, Federació de Cooperatives Agràries i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc).

Segons la convocatòria d’una de les concentracions a la província de Lleida, els agricultors exigeixen revisar el Pla Especial de Sequera, ajuts a la millora de la competitivitat, "reciprocitat" en les importacions i bonificacions en matèria d’energia. També la simplificació dels tràmits burocràtics i de l’accés a les prestacions de la Política Agraria Comuna (PAC). Per al següent dimarts, 13 de febrer, Unió de Pagesos preveu tallar l’accés al Port de Tarragona com a símbol de l’entrada de producte estranger al mercat, i han matisat que no és una actuació contra la infraestructura portuària.

Les protestes previstes a Lleida

A la província de Lleida, els concentrats preveuen tallar l'autovia A-2 a Fondarella en ambdós sentits de la marxa des de les 8 hores fins a la mitjanit. També han convocat una concentració a Vilaller a les 10 hores i marxes lentes a les carreteres N-260 i N-145 des de la Seu d’Urgell a les 11 hores.

Tarragona

A la província de Tarragona, els agricultors es trobaran a les rotondes de Vila-rodona i Montblanc a les 9 hores i, en ambdós punts, tallaran l’AP-2 i la carretera nacional. També es reuniran en l'Aldea a les 11 hores, fins on aniran des de Tortosa i Amposta, on s’han citat a les 10 hores. I tallaran la circulació de l'N-420 i la C-12 al seu pas per Ribera d’Ebre després de trobar-se a Mora d’Ebre a les 8 hores i a Falset i Gandesa a les 8 hores.

Girona i Barcelona



A la província de Girona, els agricultors han citat els manifestants a concentrar-se a l'aparcament de Fontajau per anar en marxa lenta cap a la delegació del govern i, després de menjar, han cridat a tallar l’autopista AP-7 i la nacional A-2. A la província de Barcelona, es concentraran a les 8 hores a Granollers davant de l’oficina de la Conselleria d’Acció Climàtica de la Generalitat i a les 9 hores a Vic i a Sant Fruitós del Bages. Preveuen tallar la via C-17 al seu pas per Mollet del Vallès a les 12 hores i acabar amb la interrupció del trànsit cap a les 18 hores.