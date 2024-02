Pagesos de Lleida tallen carreteres per exigir solucions a la seua greu crisi

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Burocràcia, costos a l’alça, preus per sota del que han d’invertir per tirar endavant les seues produccions o competència “deslleial” de països extracomunitaris són només alguns dels greus problemes a què s’enfronten agricultors i ramaders. Una crisi que no és exclusiva de Lleida ni de l’Estat i que ha provocat que les protestes s’hagin estès per tot Europa. Aquest cap de setmana ja s’han viscut les primeres tractorades i marxes lentes a les comarques lleidatanes però avui s’anuncien noves mobilitzacions per posar de manifest la crisi que travessa el sector i per exigir solucions. Demanen revisar el Pla Especial de Sequera, ajuts a la millora de la competitivitat, “reciprocitat” en les importacions i bonificacions en matèria d’energia.

Aquest dimarts han sortit a les 7.00 del matí dos columnes de tractors des de la capital del Segrià i Bellpuig en direcció a l’A-2, per tallar el trànsit en aquesta via a Fondarella, a l’altura del Punt Estrella en els dos sentits de la marxa. Aquesta protesta està previst que es mantingui fins a la mitjanit, per repetir-se demà dimecres al mateix punt. Cap a les 10.00 del matí, a banda del tall a l'A-2, hi ha problemes de circulació a l'N-II per tractors que encara es dirigeixen al tall de l'autovia en marxa lenta. Els organitzadors xifren en 1.500 els tractors participants en la protesta a Lleida.

Però, a més, avui també s’han convocat altres mobilitzacions a les comarques de Lleida.

A Vilaller, els pagesos estan citats a les 10.00 en una concentració, mentre que a la Seu d’Urgell hi ha anunciades marxes lentes de la carretera N-260 a l’N-145. En aquest últim cas, els punts de concentració són el polígon industrial de la capital de l’Alt Urgell i davant del bar La Ballena a l’N-260 a les 11.00 hores. L’última de les mobilitzacions, en principi un tall de la carretera N-260, s’espera que sigui a partir de les 10.00 del matí a Sort.

Imatges

Arriben més tractors al tall de l'A-2 a Fondarella. Un d’ells amb una pancarta al·ludint a què si ells no treballen, la ciutadania passaria gana.

Vídeos de Eva Martínez Muruaga

La convocatòria d’aquestes protestes va nàixer de la Plataforma 6F, sorgida del WhatsApp d’un agricultor que va reunir un miler de persones en tot just unes hores. Les mobilitzacions compten amb el suport explícit de les organitzacions agràries Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i la Federació de Cooperatives, perquè les causes de la crisi i les demandes són compartides. UP, a més a més, ha convocat mobilitzacions tant a Catalunya, el dia 13, com a Madrid, el dia 21 davant del ministeri d’Agricultura. Juntament amb Lleida, avui s’anuncien diferents tipus de mobilitzacions, com ara marxes lentes i talls de carreteres, a Girona, al pàrquing de Fontajau, concentracions a les rotondes de Vila-rodona i Montblanc, a l’Aldea, Ribera de l’Ebre, Vic, Sant Fruitós de Bages i també Granollers. Avui, i al llarg dels pròxims dies, també s’han programat una sèrie de tractorades a tot l’Estat.