Agricultors tallen l’autopista AP-2 i la nacional N-240 al seu pas per Montblanc

L’acció s’emmarca en les protestes convocades per a aquest dimarts 6 de febrer per reclamar la simplificació de la burocràcia, "reciprocitat" en les importacions i preus adequats als costos. També han tallat la carretera nacional a Vila-rodona (Tarragona), a les dos rotondes per les quals passa, i preveuen interrompre la circulació a l’autopista en els pròxims minuts.

Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), també hi ha afectacions a l’autopista AP-7 al seu pas per Vilafranca del Penedès (Barcelona), on és la sortida 28 tallada des de les 10 hores.