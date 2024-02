Centenars de tractors surten de l'A-2 a Fondarella en direcció Barcelona

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Centenars de tractors han sortit poc abans de dos quarts de vuit del matí des de l'autovia A-2 a l'alçada de Fondarella, al Pla d'Urgell, en direcció a Barcelona per portar les reivindicacions del sector agrícola i ramader directament a les institucions. Alguns pagesos i tractors han passat la nit en aquest punt de la via que porta 24 hores tallada al trànsit per les protestes i d'altres s'han sumat a la marxa vinguts des de diferents punts de les comarques de Ponent.

Els ànims entre els participants mostraven satisfacció i orgull de contribuir a una jornada històrica per les reclamacions que fa anys que demanen per millorar la seva situació com poden ser l'excés de burocràcia o uns preus justos.

Pagesos tallen accesos a l'A-2 i l'AP-2 a Lleida

Tot i que els tractors del tall a l'A-2 a Fondarella han marxat cap a Barcelona, pagesos que no van a la ciutat comtal han iniciat altres protestes a Lleida. Així, a la capital del Segrià tallen l'accés a Lleida per l'AP-2.

També està tallada la rotonda de la C-12 i l'AP-2 a la sortida de Lleida per la Bordeta, i està previst que en breu una quinzena de tractors tallin l'accés a l'autovia des d'Alcarràs.

Centenars de tractors deixen el tall de Fondarella i es dirigeixen a Barcelona travessant l'Urgell. Vídeo de Laia Pedrós

La Guàrdia Urbana de Lleida ha tallat l'Ll-11 entre Passeig de Ronda i la rotonda d'Estudi General per poder extreure els conductors atrapats a l'Ll-12 pel tall a l'accés a l'AP-2 / Vídeo de Jordi Echevarria