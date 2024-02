Els tractors prenen Barcelona per reivindicar el paper clau del camp

Els tractors van prendre ahir els carrers de Barcelona per reivindicar el paper clau del camp i urgir a les administracions solucions a la crisi que passa. Uns 2.000 tractors van participar en la protesta, liderats per 1.400 de les comarques de Lleida i que van partir des de Fondarella, on van començar les mobilitzacions dimarts.

Uns 2.000 tractors, segons Unió de Pagesos, van participar ahir en una multitudinària tractorada que va portar al centre de Barcelona el clamor del camp de tot Catalunya per una situació que qualifiquen de crítica, una mobilització que va generar retencions tant a la capital com en molts punts de la xarxa viària catalana.

Des de les 07.00 van sortir diferents columnes, la més multitudinària, amb 1.400 tractors des de Lleida, a més d’altres de l’Aldea, Montblanc, Vic o Medinyà. Van avançar amb marxes lentes per arribar cap a les 3 de la tarda a la capital catalana.Una filera va entrar a Barcelona per l’avinguda Meridiana i la més nombrosa ho va fer per l’avinguda Diagonal, la que arribava de Lleida, per dirigir-se després al centre de la ciutat i traslladar les seues reivindicacions a les administracions públiques.Durant el llarg trajecte cap a Barcelona, la tractorada va generar nombroses retencions al seu pas, que van arribar als 19 quilòmetres en alguns punts com l’A-2 o l’AP-7, i també hi va haver retencions en vies com l’N-II, la C-17 i més endavant en vies com la B-23 i la B-10, entre d’altres.Ja dimarts, quan van arrancar aquestes mobilitzacions, uns 4.000 tractors, 1.500 només a Fondarella, van participar en nombrosos talls de trànsit i en marxes lentes que van provocar retencions a les principals carreteres i autopistes de la comunitat per fer-se sentir.Les càrregues burocràtiques del sector, l’augment dels costos –des de fertilitzants, llavors o gasoil, entre d’altres–, la falta d’aigua per als seus cultius o bé la competència deslleial d’altres països són algunes de les queixes dels agricultors.Els tractors van ser rebuts amb alguns aplaudiments per part de ciutadans a la seua arribada a la ciutat. Portaven pancartes com Menys burocràcia. Preus justos o No farmer. No food; La nostra fi. La vostra fam.Els pagesos es van reunir amb el president, Pere Aragonès, i amb el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, i ambdós parts es van citar en una nova reunió en deu o quinze dies ja que els representants agraris van entregar un extens document al Govern amb una cinquantena de mesures que reclamen. El Govern de la Genralitat va oferir als pagesos poder deixar els seus tractors estacionats als carrers de la capital catalana durant la nit fins avui al matí, de manera que poguessin fer el camí de tornada ja amb la llum del dia. Tanmateix, la majoria va optar per tornar a casa seua ahir mateix després de dos jornades intenses de mobilitzacions.

Els agricultors adverteixen que “la lluita continua”

La majoria dels agricultors i ramaders que es van desplaçar ahir a Barcelona van decidir tornar a casa seua ahir a la nit, alguns d’ells apressats pel treball que els esperava a les granges. D’altres, tanmateix, van optar per fer nit a la capital catalana. “Anant bé necessitem nou o deu hores per tornar a Lleida”, afirmaven, i tot això després de dos jornades dures de mobilitzacions, que van començar dimarts, la més multitudinària a Fondarella, amb el tall de l’autovia des de primera hora del matí. Un dels representants del Moviment 6-F, Toni Martínez, va explicar a la sortida de la reunió amb Pere Aragonès i David Mascort que els van deixar exposar tots els punts i que es van comprometre a treballar-los en una taula consensuada amb el sector. En qualsevol cas, els agricultors van assegurar que “la lluita continua”. “Això no acaba aquí”, va assenyalar Inma Puigcorbé, una de les representants dels agricultors.