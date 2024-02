Fruits de Ponent i Actel expliquen el projecte conjunt a Fruit Logistica

Les presidències i direccions generals de Fruits de Ponent i Actel Grup van explicar ahir a la fira Fruit Logistica de Berlín el seu projecte empresarial agroalimentari, l’objectiu del qual és el de sumar forces i generar noves oportunitats per als seus socis. El pla es concreta amb una societat compartida o societat limitada, però en cap cas no és una fusió, que gestionarà de forma única els negocis d’ambdós grups: fruita de pinyol i llavor, oli, ametlla, energia i economia circular i tots els serveis destinats a socis i sòcies. Com va publicar SEGRE, la decisió d’explorar aquesta col·laboració sorgeix després d’un llarg període de reflexió conjunta entre les dos cooperatives, tenint en compte el context extern marcat per l’alta concentració d’actors a la cadena de valor agroalimentària i els canvis significatius a la producció agrària causats per l’emergència climàtica, especialment accentuada en les últimes campanyes i l’increment de costos.

El desafiament, expliquen, és oferir als socis més rendibilitat en les seues explotacions, mitjançant una transformació i comercialització més eficients dels productes agraris, així com explorar de manera conjunta un dimensionament més gran per fer front a les altes necessitats d’inversió actuals.A més, aquesta aliança estratègica –que haurà de ser ratificada pels socis en les properes setmanes– té com a finalitat proporcionar un servei integral a tota la massa social i buscar noves oportunitats de negoci, especialment en àmbits com l’energia verda, el suport laboral en camp amb personal per als socis productors o ampliant el catàleg de productes de la dieta mediterrània per a així obtenir més beneficis.Ambdós presidències han aprofitat el marc de Fruit Logistica per fer una crida que se sumin al projecte altres cooperatives de la zona.Per una altra banda, el calendari de la nova societat preveu que comenci a caminar com a tal després de Setmana Santa i que la campanya d’estiu vinent ambdós equips comercials ja treballin d’una manera coordinada, i així progressivament anar sumant la resta de negocis.

La fira de Berlín reuneix els grans clients del sector fructícola fins demà divendres

El potencial del projecte que posen en marxa Fruits de Ponent i Actel Grup s’explica amb algunes de les seues grans xifres, com el fet que la facturació anual pot situar-se al voltant dels 160 milions d’euros. El volum de fruita de pinyol i de llavor s’acosta a les 100.000 tones. Al mercat oleícola, representen un volum d’oli d’oliva de qualitat d’uns 900.00 quilos envasats, als quals s’afegeixen uns altres 100.000 a granel. A més, expliquen des de les dos grans cooperatives de segon grau, se sumen dotze milions de quilos d’ametlla. Compten amb mitjana dotzena de marques de fruita que s’incorporaran a la nova societat, a més de quatre al camp de l’oli verge extra i tres de productes mediterranis. Venen cinquanta milions de litres de carburants i tenen tres estacions de servei.