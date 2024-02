El Govern es compromet a analitzar amb el sector agrari les demandes

El conseller d’Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, va situar ahir les entitats i agrupacions d’agricultors a reunir-se en “10 o 15 dies” per analitzar les seues propostes i demandes de forma concreta. Ho va dir en una roda de premsa després de la reunió celebrada al Palau de la Generalitat amb 16 representants de les organitzacions agràries, cooperatives i la Plataforma 6-F, que va estar encapçalada pel president català, Pere Aragonès, i que va durar una hora. Mascort va dir que la reunió que van fer no era de treball, sinó per “posar en coneixement del Govern quines són les seues reivindicacions”. “Les seues reivindicacions són les nostres”, segons el conseller, que va relatar que els agricultors els van facilitar un manifest amb prop de 50 propostes. Per això, va afirmar que és millor reunir-se “amb més calma” d’aquí a uns dies i entrar en detall en cada una de les seues propostes amb més rigor. A més va afirmar que el Govern vol “recollir la diversitat de veus” del sector perquè les seues queixes també siguin escoltades pel Govern i a Europa.

Mascort va dir que “el món agrícola i ramader passa per moments molt complicats” i està convençut que les coses es poden fer millor. “Hem de trobar fórmules perquè les coses siguin més fàcils, més àgils”, i va recordar que tots els acords del Govern en aquestes matèries es prenen amb el sector.En la reunió van participar vuit representants de la Plataforma 6-F, dos d’Unió de Pagesos, dos de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), dos de la Federació de Cooperatives Agràries i dos d’Asaja.Quan li van preguntar si hi ha divergències en les reivindicacions de les diferents entitats, va respondre que “han estat capaces de posar-se d’acord” i que han estat un exemple d’organització.Hores abans, al Parlament, Pere Aragonès va voler solidaritzar-se i mostrar l’acompanyament del seu Govern al sector agrari. Va defensar que el seu Executiu està oferint mesures de suport als pagesos, i va reclamar, per atendre les reivindicacions del sector, que es “revisin” els tractats europeus de lliure comerç amb països tercers i garantir “preus justos” fent canvis en la relació que existeix amb les grans cadenes alimentàries. També preveu establir una finestreta única i reduir la burocràcia. Per la seua part, Junts va aprofitar la jornada de protestes per responsabilitzar el Govern de part del malestar del sector i reclamar “autocrítica” per la seua política.

Organitzacions del sector i conselleria es reuneixen demà en una nova Taula Agrària

Malgrat que el conseller va citar el sector a analitzar les cinquanta demandes que li van plantejar ahir en una reunió en un termini de deu o quinze dies, fonts dels agricultors confien a poder començar a parlar precisament demà. I és que fa setmanes que està convocada per a aquest divendres una reunió de la Taula Agrària i de segur s’analitzaran almenys alguns dels problemes més apressants, com pot ser per exemple la sequera.

Sánchez promet “enfortir” la llei de la cadena alimentària

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va prometre ahir que el seu Govern “enfortirà” la llei de la cadena alimentària aprovada la passada legislatura per donar resposta a algunes de les peticions del sector agroalimentari, que es mobilitza aquests dies. Sánchez va prometre les millores en la resposta que va fer a la diputada d’ERC Teresa Jordà, que li va recordar que les mobilitzacions i protestes “són un símptoma inequívoc que el sector de la producció d’aliments pateix pels efectes del canvi climàtic, les exigències desmesurades i manca de bones polítiques”.Per la seua banda, el ministre d’Agricultura, Luis Planas, va assegurar que el Govern espanyol “escolta, comprèn i dona solucions” als problemes dels agricultors i ramaders. “Som el Govern que més suport els ha donat d’aquest segle”, va reivindicar.

La UE obre la porta a “reavaluar” la PAC davant l’onada de protestes

La ministra belga d’Assumptes Europeus, Hadja Lahbib, va defensar ahir que és necessari “reavaluar” la Política Agrícola Comuna (PAC) davant de l’onada de protestes dels agricultors europeus. En la seua intervenció davant del Parlament Europeu, Lahbib, en nom de la presidència belga rotatòria del Consell de la UE, va defensar “revisar” la reforma de la PAC aprovada el 2021, que, entre d’altres, volia augmentar la contribució del sector agrícola en la lluita contra el canvi climàtic. Per exemple, estableix pagaments als agricultors i ramaders que apliquin pràctiques beneficioses per al medi ambient, els anomenats ecoesquemes.El vicepresident de la Comissió Europea Maros Sefcovic va dir que Brussel·les entén la “urgència” dels agricultors i va defensar que és necessari garantir que tinguin uns “ingressos justos”.