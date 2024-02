Pagès, ramader, explica’ns la teva reivindicació

SEGRE, amb la pagesia i la ramaderia. Sempre. Ho portem al nostre ideari, en fem bandera i l’expliquem i explicarem des de totes les vessants, visions i missions, i des de la més tradicional a la innovació puntera. Ara són moments de protesta, de dir que ja n’hi ha prou. De reivindicacions. Tantes, que a SEGRE les vam resumir en vuit , probablement les principals i més generals, però n’hi ha tantes com pagesos i ramaders ens llegeixen. De les terres de Ponent, del Pirineu i l’Aran, i des de la Catalunya central a les terres de l’Ebre i l’Empordà.

PARTICIPA-HI! Per això volem saber quina és la teva reivindicació. Què necessites, què et passa. Com et sents. Com et valoren. Què notes en l’ambient. Què t’agradaria que passés. Com t’imagines el teu món. O com t’agradaria imaginar-te’l.

Explica’ns-ho. Tot el que necessitin i vulguis. T’escoltem, et llegirem i amb tot el que ens diguis en farem un resum els propers dies al diari.

Obrim vies de participació.

