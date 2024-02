El Pirineu, objectiu dels tractors: columnes en marxa lenta converteixen les carreteres en una ratera per als conductors

Veïns i agricultors donant suport als tractors al Pont de Suert. els tractors també es van fer amos de la carretera a comiols.

un centenar de tractors van marxar de l’urgell a la Segarra.

la protesta va provocar llargues cues a l’entorn d’oliana.



Els pagesos de Lleida tenen clar que les seues mobilitzacions no acabaran fins a aconseguir respostes per part de les Administracions davant la greu crisi que passen, amb una burocràcia que els ofega, uns costos disparats i uns preus insuficients, per citar només alguns dels seus greus problemes.

Ahir, com va passar el cap de setmana passat, van traslladar les seues mobilitzacions amb diferents columnes de tractors a les vies d’accés al Pirineu, amb marxes lentes que van convertir les carreteres per arribar a les poblacions turístiques de les comarques de muntanya, la Val d’Aran i Andorra en una ratera, amb cues quilomètriques de turismes.

La plataforma Pagesos o Conills, juntament amb la Plataforma 6-F, va treure els tractors per a C-14, des de la Portella (Ciutadilla) a Tàrrega, per continuar per la L-310 fins a Guissona i prosseguir per l’L-303 fins a Agramunt i tornar a agafar la C-14 per tornar a la capital de l’Urgell.

La protesta, que va començar a les 15 hores, va acabar a les 20 després de reunir un centenar de tractors. La C-14, però en el tram pirinenc a Basella, també va ser escenari d’una altra marxa lenta i a la C-13 els problemes es van centrar entre Castell de Mur i Salàs de Pallars. A l’N-230 la marxa lenta va col·lapsar el Pont de Suert, mentre que viatjar entre Gerri de la Sal i Sort per l’N-260 va suposar hores de paciència al volant per als conductors. A la Cerdanya, una cinquantena de tractors van provocar el tancament intermitent del Túnel del Cadí.

Les protestes van tenir lloc unes hores després de la reunió de la Taula Agrària, que va asseure a la conselleria d’Acció Climàtica sindicats i Federació de Cooperatives. El departament va anunciar un paquet d’ajuts de 7 milions d’euros per mitigar els efectes de la sequera en el sector de l’olivera, amb una ajuda de 170 euros per hectàrea de secà a tot Catalunya.