Quatre cooperatives fruiteres de Lleida es donen de baixa de la FCAC

Quatre cooperatives fruiteres de Lleida han demanat la baixa immediata com a socis de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) després de criticar el paper de les organitzacions en els últims temps. Són la Fruitera de Corbins, Agrària Sant Roc d’Albesa, Agrícola d’Alcoletge i Fruitera de Torrelameu. El detonant d’aquesta decisió ha estat el paper de la Federació en les protestes, segons ha pogut saber SEGRE.

Representants d’aquestes cooperatives han manifestat que el motiu de la decisió ha estat “el descontentament dels respectius socis de base, ja que consideren que alguns dels membres electes de la Federació fa temps que no els representen en la defensa dels seus interessos”. El desencadenant final que ha portat les dos entitats del Segrià i les altres dos de la Noguera a sol·licitar la baixa “ha estat l’actitud i l’aprofitament de la situació per part dels membres de la FCAC durant la recepció de les autoritats de la Generalitat, dimecres dia 7 amb motiu de les reivindicacions del sector agrícola i ramader, que una vegada més no ha estat a l’altura de les expectatives que aquests socis tenien posades en els seus representants”.Aquestes quatre cooperatives representen un volum important en el sector fructícola de la demarcació, tant per la seua producció com pels seus socis. L’últim Anuari Socioeconòmic de la FCAC xifrava en cinc les cooperatives de la Noguera i en 23 les del Segrià, amb una facturació mitjana per entitat de 33,5 i 15,3 milions d’euros, respectivament.

Rebuda als pagesos després d’arribar de Barcelona

■ Centenars d’agricultors de les comarques de Lleida van participar dimecres en la marxa fins a Barcelona per tornar o bé aquella mateixa matinada o ahir al matí. Van arribar esgotats després de dos jornades d’intenses mobilitzacions i en alguns municipis van tenir una rebuda especial, com la que es va preparar des de l’ajuntament en el cas de Torrelameu.